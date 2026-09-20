Bracciano: via Garibaldi, intervento sulle alberature per garantire la sicurezza pubblica

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano
Il Comune di Bracciano informa la cittadinanza che, a seguito di un sopralluogo e di una specifica valutazione tecnica delle alberature presenti in via Garibaldi, sono state rilevate criticità strutturali su tre esemplari.
Dalla relazione dell’agronomo incaricato dall’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni è emerso che due alberi presentano cavità basali tali da comprometterne irrimediabilmente la stabilità, rendendo necessario e urgente il loro abbattimento per tutelare la sicurezza di pedoni, automobilisti e delle persone presenti nelle aree di sosta.
L’ ordinanza sindacale emessa alla luce della relazione tecnica ha previsto invece per il terzo esemplare, che presenta anch’esso criticità evidenti, di effettuare un ulteriore approfondimento diagnostico mediante analisi strumentale, finalizzato a verificare lo spessore residuo di legno sano e le effettive condizioni di stabilità, sia alla base del tronco sia nella parte superiore della pianta. L’esito dell’analisi consentirà di valutare la possibilità di mantenerlo.
L’intervento sui due esemplari compromessi sarà eseguito, a partire da domani 19 settembre, da personale specializzato, con l’obiettivo di rimuovere le condizioni di pericolo e consentire il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il Comune programmerà inoltre, come stabilito in ordinanza, la sostituzione degli alberi abbattuti, valutando la messa a dimora di nuovi esemplari adulti della medesima specie oppure di specie autoctone o storicamente naturalizzate e tipiche del territorio, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni necessarie.
La tutela della sicurezza pubblica e la cura del patrimonio verde cittadino procedono insieme, attraverso valutazioni tecniche puntuali e interventi mirati.