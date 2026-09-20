Bracciano: via Garibaldi, intervento sulle alberature per garantire la sicurezza pubblica

Dal profilo Facebook del Comune di Bracciano

Il Comune di Bracciano informa la cittadinanza che, a seguito di un sopralluogo e di una specifica valutazione tecnica delle alberature presenti in via Garibaldi, sono state rilevate criticità strutturali su tre esemplari.

Dalla relazione dell’agronomo incaricato dall’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni è emerso che due alberi presentano cavità basali tali da comprometterne irrimediabilmente la stabilità, rendendo necessario e urgente il loro abbattimento per tutelare la sicurezza di pedoni, automobilisti e delle persone presenti nelle aree di sosta.