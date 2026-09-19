GRAN PREMIO DEL LAZIO – IL RINGRAZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BRACCIANO

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

A nome dell’amministrazione comunale di Bracciano desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Polizia Locale, all’ANC Protezione Civile Lago di Bracciano odv, all’AVAB Protezione Civile odv, alla Protezione Civile Comunale e ai dipendenti comunali per la preziosa collaborazione e per l’importante lavoro svolto in occasione della gara ciclistica del Gran Premio del Lazio, che oggi ha attraversato il centro urbano di Bracciano.

Grazie all’impegno e alla professionalità di tutti gli operatori e volontari coinvolti è stato possibile garantire il regolare svolgimento della manifestazione – nonostante la complessità del tracciato- la sicurezza degli atleti e di tutti coloro che hanno assistito all’evento.