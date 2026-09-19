Bracciano, la natura non ha fretta “CALL – ADESSO TOCCA A VOI”

comunicato stampa

Festa del Turismo Lento 9-11 ottobre 2026 – II edizione

Ci saranno botanici e geologi, pianisti e danzatrici, urbanisti e giornalisti. Ci saranno camminate e pedalate, incontri e mostre, laboratori e musei. Ci saranno funghi ed erbe spontanee, acquerelli e coleotteri, fotografie e vini. Tre giorni – da venerdì 9 a domenica 11 ottobre – in cui la seconda edizione della Festa del Turismo Lento accenderà Bracciano, dalla piazza IV Novembre al Museo civico, dal Chiostro degli Agostiniani alla Biblioteca civica Bartolomea Orsini. Un’invasione pacifica, un programma culturale, un’alchimia intelligente.

Ma adesso tocca a voi.

Perché questo evento è stato pensato per tutti. Perché l’obiettivo è valorizzare il territorio nella sua natura ma anche nei suoi abitanti, e valorizzare significa conoscere, e conoscere si traduce in difendere, custodire, esaltare. Perché l’associazione Ti con Zero/Cammino dei Vulcani, ideatrice del progetto, ha trovato l’alleanza del Gemal, il Gruppo Ecologico Micologico dell’Alto Lazio, che può già vantare addirittura 25 edizioni della sua fortunata Mostra del fungo e delle erbe spontanee, e ha confermato i legami con tutte le associazioni, a cominciare dalla rete dei musei scientifico-naturalistici del Lazio, moltiplicando le collaborazioni con chi si dedica al cammino o alla bicicletta, ai parchi o alla natura, e sposando le cause di chi lavora con la ceramica o con il disegno. Perché è l’occasione per frequentare e curiosare, per ascoltare e sentire, per leggere e ascoltare, per scoprire ed esplorare, e sempre per camminare e pedalare.

Ma adesso tocca a voi.

Perché Bracciano è – deve essere – un’oasi felice nella natura e nella cultura, dove il chilometro zero è fonte e risorsa, punto di arrivo e ripartenza, a piedi e a pedali, perché la lentezza è un modo per apprezzare e godere più facilmente e consapevolmente. Partecipate, raccontate e promuovete le vostre attività di cultura ambientale, i vostri prodotti km0. Condividete. Non costa niente.

Adesso tocca a voi.

Se siete della Tuscia laziale, Monti Ceretani Sabatini e Tolfetani chiamateci al 3498728813 e scriveteci a levocidelvulcano@gmail.com

La Festa del Turismo Lento, un progetto di Ti con Zero ETS /Cammino dei Vulcani, condiviso con Gemal APS ha il contributo e il patrocinio del Comune di Bracciano.