26^ Mostra del fungo a Bracciano

Comunicato stampa

Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio, 26^ Mostra del Fungo – VIII^ Erbe Spontanee

Bracciano in piazza IV Novembre, Sabato 10 e Domenica 11 Ottobre 2026

IL GEMAL e il Comune di Bracciano, con il patrocinio dell’Università Agraria di Bracciano, presentano la consueta mostra di specie fungine fresche e di erbe spontanee reperite abitualmente nel territorio Sabatino-Ceretano. Per l’occasione verranno esposte a confronto anche specie fungine commestibili e velenose di facile somiglianza con appositi cartellini dove verranno evidenziati quei caratteri morfologici che li diversificano. Ci auguriamo di offrire al raccoglitore la possibilità di non incorrere nell’errore.

Sabato 10 la mostra resterà aperta al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre domenica 11 osserverà l’apertura dalle ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

I visitatori potranno ammirare la ricostruzione di un bosco di 100 mq con i funghi più rappresentativi del centro Italia. Micologi ed esperti botanici del GEMAL resteranno a completa disposizione per le dovute informazioni. Durante gli orari di apertura verranno presentate al pubblico da personale qualificato alcune proiezioni dal tema: “Le erbe spontanee” a cura di V. Ciotti, “I Funghi Medicinali” a cura di S. Corsanici, “Il Genere Amanita” a cura di M. Tosoni e “Il Genere Russula” a cura di A. Appolloni”.