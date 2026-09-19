TORNANO A CANALE MONTERANO I RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano

Dopo alcuni anni di assenza, tornano ad operare sul territorio comunale i volontari del servizio civile universale: Alessia, Asia, Diego, Francesco, Davide, Giorgia hanno proprio questa mattina preso servizio. Per un anno quattro di loro collaboreranno con gli uffici della Riserva Naturale Regionale Monterano e due con l’area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Territorio del Comune.

Alla presenza del Sindaco Bettarelli, del Direttore Ciferri, del Vice Sindaco Lavini, dell’Assessore Magagnini, dell’OLP Cappelli e della Capo Area Lucaioli i ragazzi sono stati accolti in sala Gasperini: a loro, per questo anno che sicuramente rappresenterà un’occasione importante di crescita umana e professionale, va l’in bocca al lupo dell’intera Amministrazione comunale, della dirigenza, del personale della Riserva, del Comune e dell’intera comunità