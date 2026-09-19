Andiamo a vincere. Per cambiare l’Italia, insieme

Dal profilo Facebook del PD
dopo vent’anni abbiamo un’enorme responsabilità e un’occasione storica. Possiamo portare l’alleanza progressista a vincere le prossime elezioni e a fare esattamente ciò che si impegna a fare. Non accade da vent’anni: facciamolo accadere insieme.
E se lo faremo insieme, con questo spirito, io ci sono, onorata e orgogliosa di guidarvi in questa grande sfida: andiamo a battere le destre e a riaccendere il sogno di un’Italia più giusta.
Evviva il Partito Democratico. Evviva la Costituzione.
Evviva l’Italia antifascista!
Così, domenica scorsa, a Reggio Emilia, Elly Schlein concludeva il suo discorso alla Festa nazionale dell’Unità davanti a 100mila persone.