CITTA METROPOLITANA – IL 22 SETTEMBRE IL PRE FESTIVAL PER MULTI 2026 con Tiziana Biolghini

Comunicato stampa
Al via il 22 settembre al Mercato Centrale di Roma “Aspettando Multi. Incontri, racconti, showcooking” il Pre-festival per Multi 2026, l’evento che si svolgerà a Piazza Vittorio a Roma dal 24 al 27 settembre, patrocinato anche quest’anno dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
Martedì 22 settembre il Pre Multi comincia alle 18:30 con l’incontro a cura della Città metropolitana di Roma Capitale dal titolo “Gaza: Voci, Informazione e percorsi di Pace” in collaborazione con Multi, Mercato Centrale di Roma e INQUiete Festival.
Tra gli ospiti S.E. Mona Abumara, Ambasciatrice di Palestina presso le Nazioni Unite. A seguire “Tears of Roses”, cortometraggio di Emad Abdel Rahman, a cura di Nazra Palestine Short Film Festival.
La Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura della Città metropolitana, Tiziana Biolghini interverrà insieme al deputato Arturo Scotto e Youssef Hassan Holgado, giornalista Medio Oriente per il quotidiano Domani con un videomessaggio dell’eurodeputata del PES Cecilia Strada, per un dibattito sul Giornalismo di Pace.
La serata si concluderà con un assaggio della tradizione gastronomica palestinese a cura di Faro d’Oriente di MULTI.
Registrazione gratuita al seguente link: https://app.aloesuite.com/app/
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