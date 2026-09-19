NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DEL “DI VITTORIO”, PASCUCCI: “UNA VITTORIA PER IL TERRITORIO DOPO UNA BATTAGLIA DURATA VENT’ANNI”

Comunicato stampa

LADISPOLI (RM) – È stato inaugurato il palazzetto dello sport dell’Istituto Alberghiero “Giuseppe Di Vittorio” di Ladispoli. Una giornata storica per l’intera comunità locale.

All’evento ha preso parte il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale, Alessio Pascucci, che ha reso possibile questo intervento.

«Questa battaglia è iniziata tantissimi anni fa – ha dichiarato Alessio Pascucci – Nel 2009 da Vicesindaco di Cerveteri, chiesi all’allora Provincia di Roma la realizzazione della palestra dell’Istituto Di Vittorio. Vennero subito stanziate le risorse necessarie ma, per una serie di vicissitudini, l’impianto non fu mai completato. Quella battaglia è rimasta però al centro della mia attività politica. E oggi finalmente volge al termine con questa splendida struttura. Ogni istituto deve essere dotato di un impianto sportivo! Oggi vedo tanti politici del territorio esultare e fare comunicati stampa roboanti. Forse se fossero stati più presenti nelle sedi opportune questo risultato sarebbe certamente arrivato prima. In questi anni non ho mai avuto nessun contatto con l’Amministrazione Comunale di Ladispoli. Ma non è certo il giorno delle polemiche. Nel corso di uno degli ultimi Consigli Comunali il Sindaco Grando ha detto che non chiede fondi alla Città Metropolitana perché finanzia solo i Comuni di centrosinistra. Chissà se avrà l’onestà intellettuale di chiedere scusa.»

Pascucci ha poi aggiunto: «Ringrazio il Presidente della Città Metropolitana Roberto Gualtieri, il Consigliere metropolitano delegato all’edilizia scolastica Daniele Parrucci, la dirigente scolastica prof.ssa Lidia Cangemi e tutti gli uffici che hanno lavorato in questi anni per la realizzazione di questa struttura indispensabile. Matteo Guerrini, ex Rappresentante d’Istituto del Di Vittorio che ha molto lottato per questo storico risultato, oggi non è più uno studente. Sono felice che sia stato presente alla inaugurazione e spero che sia tra i tanti giovani che potranno usare questo impianto in orario extrascolastico. È indispensabile – ha concluso Pascucci – che queste strutture rispondano infatti anche alle esigenze delle realtà sportive del territorio, soprattutto quelle legate alla disabilità, che spesso incontrano difficoltà a trovare spazi adeguati.».

La nuova struttura è stata realizzata interamente in legno lamellare rivestita da una copertura impermeabile. Al suo interno, l’impianto ospita spogliatoi, servizi igienici, un locale infermeria attrezzato e vani tecnici per la caldaia e il magazzino. Il cuore del palazzetto è rappresentato da un campo polivalente per la pallavolo e la pallacanestro, già omologato per ospitare campionati di livello nazionale fino alla Serie C. L’opera ha richiesto un investimento complessivo di oltre 2,3 milioni di euro, interamente coperto attraverso i fondi del PNRR e le risorse della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il nuovo palasport garantirà una doppia funzione per il territorio. Durante l’orario mattutino la struttura sarà ad uso degli studenti e nelle ore pomeridiane e serali aprirà le porte alla collettività. Tramite bando pubblico, infatti, lo spazio sportivo sarà assegnato alle realtà sportive locali per lo svolgimento di attività preparatorie ed agonistiche.