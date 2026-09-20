GIORDANO BRUNO GUERRI A “L’ELEFANTE” (RAI 3): “SPIN TIME: VALE LA PENA ESPROPRIARE PER SALVAGUARDARE QUESTA COMUNITA’”

Comunicato stampa

“Sullo Spin Time il sindaco di Roma ha provato a comprare lo stabile, a lanciare un’offerta, ma forse lo Stato potrebbe intervenire con maggiore autorità per proteggere questo bene, che è il nostro”. Lo ha affermato la giornalista e scrittore Giordano Bruno Guerri nel corso della prima puntata de “L’Elefante”, il nuovo programma condotto da Peter Gomez, che ha debuttato questa sera in diretta su Rai 3 e RaiPlay.

“La proprietà privata è un fondamento della nostra società e quindi va rispettata”, ha detto Giodano Bruno Guerri, “Dall’altra parte vi sono gli espropri. Lo Stato si attribuisce il diritto di prendere la proprietà per costruire un’autostrada o un ponte. E qui è possibile violare la proprietà privata. Adesso bisogna chiedersi se in questo caso vale la pena di farlo. Secondo me si. Perché quello è un miracolo, perché senza politica, senza sacerdoti, senza benefattori, hanno creato una struttura sorprendente, una sorta di città ideale dove vivono in comunità, hanno risolto problemi e hanno creato arte. Hanno riempito questo edificio, che era un mattatoio, di bellezza, dove vanno artisti a portare e creare nuova bellezza”.