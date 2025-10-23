Presentazione del libro: La cera colorata. Io e il principe di Sansevero

Presso l’Archivio Storico di Bracciano per la presentazione del libro di Riccardo de Sangro “La cera colorata. Io e il principe di Sansevero con un inedito carteggio svizzero”.

Un viaggio affascinante e misterioso alla scoperta della figura di Don Raimondo de Sangro, principe di Sansevero figura eclettica dell’Illuminismo napoletano e, noto al grande pubblico, per il tempio sepolcrale della famiglia de Sangro al cui interno si può ammirare, ancora oggi, il prodigio marmoreo del “Cristo velato”.

Un percorso narrativo sorprendente dove si intrecciano biografie e discendenze familiari, lettere inedite, memorie e litografie per raccontare una storia di identità, una storia di eredità e una storia di Napoli.