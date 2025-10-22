23 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Viabilità: al via i lavori di rifacimento del manto stradale sulla S.P. 95/a Appia Vecchia

0
40

Riceviamo e pubblichiamo

Chioccia-Bevilacqua-De Filippis: “continua l’impegno di Città metropolitana nel migliorare la rete stradale del territorio”

Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla S.P. 95/a Appia Vecchia. I lavori di ieri hanno compreso il tratto dal km 3+800 al km 4+300 mentre nella giornata di oggi le lavorazioni comprenderanno il tratto dal km 4+600 al km 4+900. Nei prossimi giorni si procederà con i tratti dal km 3+000 al km 3+110 e dal km 3+200 al km 3+700.

Una volta conclusi i lavori verrà ristabilita la segnaletica orizzontale.

Nelle prossime settimane verranno avviati anche i lavori di rifacimento della pavimentazione previsti sulla S.P 8/f Rioli dal km 0+000 al km 1+800 e la S.P 66/a Frascati Colonna nel tratto ricompreso dal km 1+125 al km 6+000.

 

“Procede il lavoro portato avanti dalla Città metropolitana di Roma Capitale nel rifacimento delle principali strade della rete territoriale. In particolare, i lavori sulla S.P. 95/a Appia Vecchia e quelli delle prossime settimane che interesseranno la S.P 8/f Rioli e la S.P 66/a Frascati Colonna vanno a coprire aree fondamentali per il territorio metropolitano ricomprese nei comuni di Velletri, Genzano di Roma, Lanuvio, Frascati, Colonna, Monte Porzio Catone e Monte Compatri. Un grande lavoro di squadra portato avanti grazie all’impegno degli uffici tecnici e amministrativi della Città metropolitana” così in una nota la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, la Consigliera metropolitana Marta Bevilacqua e la Consigliera metropolitana Valeria De Filippis.

Articolo precedente
E-COMMERCE: AIRES-CONFCOMMERCIO, L’EUROPA È A UN BIVIO PER NON SOCCOMBERE DEVE CAMBIARE LE REGOLE
Articolo successivo
Scienza, educazione e formazione progetti multidisciplinari innovativi per il benessere dei giovani

Ultimi articoli

Istruzione

Scienza, educazione e formazione progetti multidisciplinari innovativi per il benessere dei giovani

Economia

E-COMMERCE: AIRES-CONFCOMMERCIO, L’EUROPA È A UN BIVIO PER NON SOCCOMBERE DEVE CAMBIARE LE REGOLE

Salute

Sicurezza, Cgil Roma e Lazio: “malattie professionali in forte aumento”

Scuola

Aula Pucci gremita di studenti per “Costruire la pace: una sfida possibile”

Cultura

Bando Cultura: prosegue “Una Striscia di Terra Feconda”, nel weekend arriva “Zona Mista”

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it