Viabilità: al via i lavori di rifacimento del manto stradale sulla S.P. 95/a Appia Vecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Chioccia-Bevilacqua-De Filippis: “continua l’impegno di Città metropolitana nel migliorare la rete stradale del territorio”

Nella giornata di ieri sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla S.P. 95/a Appia Vecchia. I lavori di ieri hanno compreso il tratto dal km 3+800 al km 4+300 mentre nella giornata di oggi le lavorazioni comprenderanno il tratto dal km 4+600 al km 4+900. Nei prossimi giorni si procederà con i tratti dal km 3+000 al km 3+110 e dal km 3+200 al km 3+700.

Una volta conclusi i lavori verrà ristabilita la segnaletica orizzontale.

Nelle prossime settimane verranno avviati anche i lavori di rifacimento della pavimentazione previsti sulla S.P 8/f Rioli dal km 0+000 al km 1+800 e la S.P 66/a Frascati Colonna nel tratto ricompreso dal km 1+125 al km 6+000.

“Procede il lavoro portato avanti dalla Città metropolitana di Roma Capitale nel rifacimento delle principali strade della rete territoriale. In particolare, i lavori sulla S.P. 95/a Appia Vecchia e quelli delle prossime settimane che interesseranno la S.P 8/f Rioli e la S.P 66/a Frascati Colonna vanno a coprire aree fondamentali per il territorio metropolitano ricomprese nei comuni di Velletri, Genzano di Roma, Lanuvio, Frascati, Colonna, Monte Porzio Catone e Monte Compatri. Un grande lavoro di squadra portato avanti grazie all’impegno degli uffici tecnici e amministrativi della Città metropolitana” così in una nota la Consigliera Delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia, la Consigliera metropolitana Marta Bevilacqua e la Consigliera metropolitana Valeria De Filippis.