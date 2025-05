Oggi si vota per le presidenziali in Romania

Oggi seggi aperti in Romania per le elezioni presidenziali, ripetizione del voto del novembre scorso poi annullato il mese successivo dalla Corte Costituzionale per sospette “ingerenze russe”. I sondaggi danno per favorito tra gli undici candidati in corsa, George Simion, leader del partito di destra Aur, che secondo le previsioni avrebbe un consenso tra il 30 e il 34 per cento degli elettori. Difficile quindi una maggioranza assoluta al primo turno. I seggi chiuderanno alle 21 ora locale, le 20 in Italia. L’eventuale ballottaggio è previsto per il 18 maggio.

Escluso Calin Georgescu, vincitore a sorpresa del primo turno di novembre. In ascesa nei sondaggi, in vista del probabile ballottaggio, Crin Antonescu, espressione della coalizione di governo, Nicusor Dan, sindaco di Bucarest e l’ex Premier Victor Ponta.