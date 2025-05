Conclave, già a Roma 131 cardinali elettori

Sono 131 i cardinali elettori che si trovano a Roma ad oggi dei 133 previsti che entreranno in Conclave il 7 maggio per eleggere il prossimo Papa. Lo scrive Isabella H. de Carvalho su Vatican News . Di questi, 127 erano presenti alla nona Congregazione generale, tenutasi ieri, 3 maggio, dalle 9 alle 12.30 nell’Aula nuova del Sinodo, in cui in totale hanno partecipato 177 porporati.

Questi sono gli ultimi aggiornamenti forniti da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Ha inoltre spiegato che i lavori di ristrutturazione a Casa Santa Marta per accogliere i cardinali procedono a ritmo intenso e quindi saranno completati entro lunedì 5 maggio. I porporati che parteciperanno al Conclave dunque potranno iniziare ad entrare negli alloggi a partire dalla sera di martedì 6 maggio, fino alla mattina di mercoledì 7, prima della Messa “pro eligendo Pontificie” programmata alle 10.

Nella riunione di ieri sono inoltre stati sorteggiati i porporati che affiancheranno il cardinale Marx, coordinatore del Consiglio per l’Economia, per i prossimi giorni nella Commissione che aiuta il cardinale camerlengo, Kevin Farrell, nella gestione degli affari ordinari. Si tratta dei cardinali Robert Francis Prevost e Marcello Semeraro.