Ma serve ancora lo studio a memoria delle poesie?

Comunicato stampa

Lo Studio a memoria è come l’enigmistica: tiene la mente in funzione, la allena e la rafforza.

Quante volte quando sentiamo risuonare un verso: “Ei fu. Siccome immobile…” mentalmente, e quasi sempre senza ragionare, proseguiamo fin dove i ricordi ci sostengono.

Forse a suo tempo, quando questi versi ci sono sati imposti, non abbiamo sempre compreso il loro significato, ma di certo quei versi continuano a risuonare nella nostra mente e, secondo il contesto, accrescono profondità e senso. Alleniamo quindi questa capacità, inizialmente come fosse un gioco, e poi come un divertimento.

In un ‘epoca dove tutto ci viene propinato tramite gli ausili tecnologici, forse la memoria è I’attrezzatura da incrementare sempre più per un futuro in cui l’uomo rimane tale.

La memoria è come un muscolo, che va allenato, altrimenti si indebolisce.

Lo sanno bene quelli che frequentano per ore le palestre al fine di migliorare il proprio fisico.

Tutto ciò che abbiamo in tasca o nella borsa è esterno al nostro cervello, sono ausili che custodiscono i nostri ricordi ma dovremmo cercare di non affidarci totalmente a loro e fare più ricorso a ciò che abbiamo accumulato nel nostro cervello.

Manteniamo attivo ciò che è dentro di noie non solo quello che è fuori di noi. Soltanto cosi saremo liberi nel cuore e nelle mente.

Letizia Masini