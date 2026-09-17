Ex Italcementi, dalla Regione oltre 8 milioni per la demolizione. Piendibene: «Si apre il percorso che cambierà il volto della città». Cangani: «Passaggio storico, liberiamo 17 ettari nel cuore di Civitavecchia»

Comunicato stampa

Oggi dal Consiglio regionale del Lazio arriverà il via libera alla variazione di bilancio che stanzia oltre 8 milioni di euro per la demolizione dell’ex Italcementi. Un passaggio fondamentale che dà ufficialmente il via al percorso operativo per la riqualificazione e la rigenerazione di una delle aree più strategiche del territorio. «L’approvazione di questo stanziamento da parte della Regione Lazio rappresenta un risultato straordinario e il primo passo concreto di un percorso atteso da decenni che questa amministrazione sta perseguendo con rigore e instancabilmente», dichiara il sindaco Marco Piendibene. «Voglio ringraziare sentitamente la Giunta Regionale per aver creduto nella solidità della nostra visione. Questo finanziamento conferma la bontà del progetto che abbiamo messo in campo: è il tassello decisivo che sblocca la situazione e avvia un cammino che porterà a cambiare radicalmente il volto di Civitavecchia, trasformando un’area industriale dismessa in una straordinaria occasione di sviluppo, decoro e futuro per la nostra comunità». Piena soddisfazione viene espressa anche dall’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Cangani, che rivolge un plauso alla macchina amministrativa: «Esprimo grandissima soddisfazione per un traguardo che ripaga un lavoro intenso e silenzioso. Il mio ringraziamento più sincero va agli uffici comunali, che con professionalità e impegno costante hanno permesso di centrare questo obiettivo. Ci aspetta adesso una fase cruciale per dare corpo all’intervento, ma siamo determinati a lasciare un segno indelebile sull’assetto urbano. Liberare un’area di ben 16 ettari al centro della città e restituirla alla collettività è un passaggio storico che segnerà il volto di Civitavecchia per le prossime generazioni».

Oggi dal Consiglio regionale del Lazio arriverà il via libera alla variazione di bilancio che stanzia oltre 8 milioni di euro per la demolizione dell’ex Italcementi. Un passaggio fondamentale che dà ufficialmente il via al percorso operativo per la riqualificazione e la rigenerazione di una delle aree più strategiche del territorio.

«L’approvazione di questo stanziamento da parte della Regione Lazio rappresenta un risultato straordinario e il primo passo concreto di un percorso atteso da decenni che questa amministrazione sta perseguendo con rigore e instancabilmente», dichiara il sindaco Marco Piendibene. «Voglio ringraziare sentitamente la Giunta Regionale per aver creduto nella solidità della nostra visione. Questo finanziamento conferma la bontà del progetto che abbiamo messo in campo: è il tassello decisivo che sblocca la situazione e avvia un cammino che porterà a cambiare radicalmente il volto di Civitavecchia, trasformando un’area industriale dismessa in una straordinaria occasione di sviluppo, decoro e futuro per la nostra comunità».

Piena soddisfazione viene espressa anche dall’assessore all’Urbanistica, Giancarlo Cangani, che rivolge un plauso alla macchina amministrativa: «Esprimo grandissima soddisfazione per un traguardo che ripaga un lavoro intenso e silenzioso. Il mio ringraziamento più sincero va agli uffici comunali, che con professionalità e impegno costante hanno permesso di centrare questo obiettivo. Ci aspetta adesso una fase cruciale per dare corpo all’intervento, ma siamo determinati a lasciare un segno indelebile sull’assetto urbano. Liberare un’area di ben 16 ettari al centro della città e restituirla alla collettività è un passaggio storico che segnerà il volto di Civitavecchia per le prossime generazioni».