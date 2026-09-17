Al Museo Contadino di Anguillara “Ritratti in Cronaca” mostra fotografica di Graziarosa Villani per Immagini sul Lago 2026

Comunicato stampa

Dal 19 al 27 settembre 2026 al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” di Anguillara è in programma “Ritratti in Cronaca”, mostra fotografica di Graziarosa Villani.

L’iniziativa è inserita nel Photofest Immagini sul Lago 2026 che si terrà nelle stesse giornate sul lago di Bracciano. Come nelle edizioni precedenti anche questa edizione dissemina fotografia nel territorio in spazi pubblici, locali e musei. Molte le iniziative in programma a partire dall’evento inaugurale del Photofest in programma sabato 19 settembre al Consorzio Lago di Bracciano alla presenza degli autori, istituzioni e con l’opportunità per tutti di compiere un tour in battello in navigazione sul lago.

Lo scorso anno il museo contadino di Anguillara aveva ospitato la mostra “Solco Dritto” di Diego Bordone su uno dei riti più antichi e suggestivi ancora celebrato a Valentano. Quest’anno a mettersi in gioco è la stessa presidente dell’Associazione Culturale Sabate, che ha fondato e gestisce il Museo, proponendo alcuni scatti frutto della sua professione giornalistica.

Ritratti in cronaca

La cronaca è fatta di scritti ma anche di fotografie. Gli scatti di questa mostra raccontano alcuni incontri ravvicinati che la giornalista Graziarosa Villani ha avuto, nel corso della sua vita professionale, con alcuni personaggi noti al grande pubblico. Ritratti senza fronzoli come senza fronzoli è la cronaca. Denominatore comune: la spontaneità. Con Franca Valeri, Renzo Vespignani e Divo Zadi, Federico Odescalchi, Claudio Amendola, Luca De Filippo, Harold Bradley, Toni Garrani, Pedro Cano.

Graziarosa Villani: giornalista professionista. Laureata in Scienze Politiche, ha scritto per oltre 20 anni per Il Messaggero. Ha collaborato, tra gli altri, con Ansa, Il Tempo, L’Espresso, D La Repubblica delle Donne. Ha diretto La Voce del Lago e Gente di Bracciano. Direttore responsabile di Ecolagodibracciano.it e Visto da qui Lazio. Autrice di Laureato in Onestà (coautore Francesco Leonardis) e de La Notte delle Cinque Lune, Il processo al Conte Everso dell’Anguillara (coautore Biagio Minnucci). Dal 1992 è presidente dell’Associazione Culturale Sabate che ha fondato e gestisce il Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare di Anguillara e, dal 2017, del Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano.