Nuovo Palazzetto dello Sport a Ladispoli, Parrucci: “Un’opera attesa da tempo. Non solo nuove scuole e succursali ma anche nuovi impianti sportivi per gli studenti e per tutti i cittadini”

Comunicato stampa

Inaugurato oggi a Ladispoli il nuovo Palazzetto dello Sport presso l’Istituto Alberghiero “Giuseppe di Vittorio”.

Il Consigliere delegato a Edilizia scolastica, Impianti sportivi e politiche della formazione di Città metropolitana di Roma Capitale Daniele Parrucci è intervenuto alla cerimonia assieme al Sindaco del Comune di Ladispoli, Alessandro Grando, alla dirigente scolastica dell’istituto Lidia Cangemi, il Consigliere metropolitano Alessio Pascucci e il Capo segreteria del Sindaco metropolitano Emiliano Minnucci.

L’IPSSAR Giuseppe Di Vittorio accoglie circa 350 alunni e rappresenta un importante punto di riferimento formativo per il territorio. Sin dalla sua edificazione, risalente agli anni 90, il complesso risultava privo di spazi dedicati all’attività sportiva, determinando una carenza infrastrutturale significativa.

L’intervento, che ha consistito in un investimento di circa 2,8 milioni di euro, di cui 500 mila di fondi diretti di Città metropolitana, ha portato alla realizzazione di un campo da pallacanestro (28x15m) e di un campo da pallavolo (18x9m) conformi agli standard CONI, più un corpo servizi adiacente con infermeria, spogliatoi, bagni e docce, oltre alla sistemazione degli spazi esterni con aree verdi e un parcheggio da oltre 40 posti, dedicato la mattina alla scuola e il pomeriggio ai tanti sportivi che potranno usufruire dell’impianto.

“Un altro grande risultato portato a casa come Amministrazione Gualtieri”, dichiara il Consigliere Parrucci. “Con 2,3 milioni di euro di fondi PNRR e 500 mila euro da Città metropolitana, abbiamo realizzato un’opera che da 15 anni tutto il territorio di Ladispoli aspettava e che finalmente è diventata realtà. Una struttura efficiente dal punto di vista energetico, completamente sicura e soprattutto accessibile: la struttura è interamente progettata senza barriere architettoniche, con una pedana dedicata e servizi accessibili a ragazzi e ragazze con disabilità motoria.

Abbiamo concluso cantieri per 220 milioni di euro: non abbiamo lavorato solamente per la messa in sicurezza delle nostre scuole, ma anche per costruirne di nuove, creare nuove succursali e realizzare soprattutto nuovi spazi sportivi: investire sui ragazzi e sul loro benessere – conclude Parrucci – significa investire sul futuro della nostra società”.