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MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “CON ROMA UNISCE 2026 E MUSEI DIFFUSI INCONTRI E VISITE GRATUITE FINO A NOVEMBRE”

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Comunicato stampa

“Con Roma Unisce 2026, il programma proposto dall’Ufficio di Scopo Giubileo delle Persone e della Partecipazione nell’ambito delle progettualità dei Musei Diffusi e di Sport Inclusivo con Zetema Progetto Cultura, da fine settembre a metà novembre saranno 16 gli appuntamenti tra conferenze e visite guidate gratuite organizzate dall’Associazione Mirabilia Urbis con il Municipio XV alla scoperta della storia del nostro esteso territorio.

A partire dalla presentazione della rassegna fissata per il prossimo 22 settembre alle ore 17.30 in Sala Consiglio di via Flaminia 872, a cui seguirà la conferenza “L’Apollo di Veio, 110 anni dopo: arte, mito e “riscoperta””, gli appuntamenti proseguiranno per tutto l’autunno tra visite guidate accompagnate da guide esperte tra i siti storici di Via Cassia, il Foro Italico, Malborghetto, Ponte Milvio, Isola Farnese e il Parco di Veio, e numerose conferenze sulla storia e la cultura del nostro territorio.

Per iscriversi alla newsletter e ricevere maggiori informazioni  su tutti gli appuntamenti dall’Associazione Mirabilia Urbis, che ringraziamo, scrivere a visitemunicipioxv@gmail.com.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

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