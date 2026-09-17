Romics, Pieretti: “Avviata una collaborazione su Spazio e giovani”

Comunicato stampa

È stata presentata questa mattina, al Tempio di Adriano a Roma, la 37^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, che si svolgerà dal 1 al 4 ottobre 2026 alla Fiera di Roma.

Un evento che rende per quattro giorni Roma la capitale dei linguaggi dell’immaginario, con un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età.

Da quest’anno anche Città metropolitana di Roma Capitale sarà presente a questo importante appuntamento dando l’avvio ad una collaborazione che si articolerà in due progetti: il primo dedicato allo spazio, nell’anno in cui la Città Metropolitana guida la scena spaziale europea assumendo la presidenza della CVA (Communauté des Vega et Ariane), la prestigiosa rete europea che riunisce le istituzioni, le agenzie, i territori e le imprese direttamente legati allo sviluppo e alla produzione dei lanciatori Ariane e Vega; il secondo con al centro le scuole, attraverso un concorso rivolto agli studenti del territorio metropolitano con a tema la creatività e la rigenerazione urbana.

Ha presentato questa nuova collaborazione la consigliera delegata di Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti:

“Città metropolitana di Roma Capitale quest’anno ha la Presidenza della prestigiosa rete europea CVA (Commonaute’ des Vega et Ariane). La CVA unisce istituzioni, agenzie, territori e imprese sul tema dello sviluppo e produzione dei lanciatori Ariane e Vega. Il nostro territorio è centrale sul tema dello spazio: vantiamo infatti l’ Agenzia Spaziale Italiana, L’ESA-ESRIN di Frascati, l’AVIO di Colleferro e il Tecnopolo Tiburtino.

Come Delegata allo Sviluppo Economico ho sentito il dovere di comunicare ai nostri e alle nostre giovani, futuri lavoratori, il potenziale di impiego che la Provincia di Roma offre sul tema dello Spazio.

Per farlo è nata questa collaborazione con Romics che sa parlare, coinvolgere e rendere protagonisti ragazze e ragazzi.

Nella edizione di inizio ottobre presenteremo il concorso rivolto a tutte le scuole superiori per la realizzazione di fumetti, animazione ed innovazione ispirati al tema dell’aerospazio.

I partecipanti avranno tempo di presentare il loro lavoro fino al prossimo marzo e saranno i protagonisti dell’appuntamento Romics di Aprile.

L’obiettivo è quello di raggiungere i giovani nel loro ambiente, dialogare con loro e accogliere la loro espressione comunicativa. Il tutto nell’ottica di uno sviluppo economico del nostro territorio che li accolga come protagonisti.”

dott.ssa Pamela Memé