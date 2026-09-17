Regione Lazio, Maselli: «Inaugurato il primo centro pubblico di alta specializzazione per l’autismo accreditato dalla Regione»

Comunicato stampa

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e l’assessore all’inclusione sociale e servizi alla persona, Massimiliano Maselli, hanno inaugurato a Guidonia Montecelio il primo Centro di Alta Specializzazione per il Disturbo dello Spettro dell’Autismo della Regione Lazio.

«Si tratta – spiega l’assessore Maselli – del primo centro regionale per l’autismo, nato grazie all’Obiettivo 1 del Piano Regionale per l’Autismo 2025–2027. Il Centro, che può contare su un’équipe di circa 40 professioniste e professionisti con formazione specifica nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico, si basa su un approccio multidisciplinare e personalizzato, costruito intorno ai bisogni, alle abilità, alle fragilità e alle potenzialità della persona, tenendo conto anche del contesto familiare, scolastico e sociale. Con una capacità erogativa di circa 900 prestazioni settimanali, infatti, il Centro offre percorsi differenziati per età e profilo di funzionamento, con attività comportamentali, evolutive, naturalistiche, cognitivo-comportamentali, logopediche, neuropsicomotorie e occupazionali, oltre a percorsi di parent e teacher training».