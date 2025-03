Un Piazza per l’Europa. Oggi manifestazione a Roma

Oggi, 15 marzo 2025, Roma ospita in Piazza del Popolo la manifestazione “Una Piazza per l’Europa. Tante città, un’unica voce”, promossa dal giornalista e scrittore Michele Serra. L’iniziativa che ha riscosso una grande adesione e che avrà inizio alle 15, è stato organizzato per riaffermare i valori fondanti dell’Unione Europea, come libertà, pace, diritti e inclusione, e per sottolineare la necessità di un’Europa più unita e solidale.

L’iniziativa ha raccolto sin da subito l’adesione di numerosi sindaci italiani, tra cui Roberto Gualtieri (Roma), Beppe Sala (Milano), Matteo Lepore (Bologna), Gaetano Manfredi (Napoli), Stefano Lo Russo (Torino), Luigi Brugnaro (Venezia), Sara Funaro (Firenze), Vito Leccese (Bari) e Massimo Zedda (Cagliari). Anche il sindaco di Barcellona, Jaume Collboni, sarà presente, a testimonianza di una partecipazione internazionale.

La manifestazione si contraddistingue per l’assenza di vessilli di partito: in piazza sventoleranno esclusivamente le bandiere dell’Unione Europea, insieme a quelle della pace e dell’Ucraina. Questo per sottolineare il carattere apartitico dell’evento e focalizzare l’attenzione sui valori comuni che uniscono i cittadini europei.