Bando cultura Municipio XV: contributi per eventi e iniziative di maggio e giugno

E’ online il nuovo bando per il riconoscimento di un contributo economico a favore di associazioni culturali e associazioni di promozione sociale per il sostegno alle iniziative di natura culturale di interesse collettivo da realizzare sul territorio tra il 1 maggio e il 30 giugno 2025.

Con 10.000 euro di fondi stanziati dal Municipio XV nel bilancio 2025, a cui si sommano ulteriori 10.000 euro per le iniziative invernali, ad ogni associazione verrà riconosciuto un contributo massimo di 2.500 euro, o comunque non superiore all’85% del valore complessivo delle iniziative. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 del giorno 05 aprile 2025.

Terminata a gennaio la programmazione invernale dell’offerta culturale e artistica sul nostro territorio, siamo di nuovo ora a lavoro per la primavera e l’estate municipale. Una programmazione costante di eventi e iniziative sul territorio, dalla periferia alle zone più centrali, ma anche un percorso a sostegno delle associazioni culturali, di volontariato e sportive di Roma nord, vere protagoniste del tessuto culturale del municipio”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.

Le associazioni interessate dovranno presentare la domanda via pec all’indirizzo protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it.

Sul sito del Municipio XV tutte le info.