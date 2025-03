Bracciano. 17 marzo iniziativa sul razzismo al Centro civico

Finalmente il “Centro Civico” di Bracciano ha ripreso vita e cominciano gli eventi per la città, soprattutto per i giovani.

Grazie all’impegno della attuale amministrazione, la gestione del centro, affidata alle associazioni di cittadini “Misericordia” e “Auxilium”, oltre che alle due espressioni comunali del “Consiglio di quartiere di Bracciano Nuova” e “Consulta giovanile”, da contattare per avere accesso al centro, sta prevedendo varie attività, in primis il “Doposcuola” che, ripartito più ricco e innovativo, con il supporto di 5 giovani in borsa lavoro, e il prezioso contributo del progetto distrettuale “Crescere Insieme” del Centro per la Famiglia, raddoppia la propria sede della Biblioteca comunale anche negli spazi del Centro Civico che ora è pieno di giovani che studiano e si incontrano in un altro spazio sicuro.

Il prossimo evento previsto, organizzato dalla “Consulta Scuola e Formazione”, dalla “Consulta Giovani” e dal “Cantiere di Pace”, insieme alla Amministrazione comunale ed alla Citta Metropolitana di Roma Capitale, sarà una iniziativa che si terrà venerdì 17 marzo in occasione della Settimana contro il Razzismo (dal 17 marzo al 23 marzo) con il coinvolgimento di classi delle due scuole secondarie di secondo grado di Bracciano, il “Vian” e il “Paciolo”. L’evento vedrà il confronto dei giovani con Tiziana Biolghini, consigliere di città metropolitana di Roma Capitale, Giulia Sala, presidente del consiglio comunale di Bracciano, Massimo Guitarrini, assessore alle politiche sociali e inclusione, e Marco Fiori del Jane Goodal Institute. La manifestazione è ovviamente aperta al pubblico.

Riccardo Agresti