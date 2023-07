“Disinformazione e fake news in Italia”, se ne parla al Senato

Mercoledì 26 luglio, dalle ore 10.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica in via della Dogana Vecchia, 29, a Roma, si terrà la presentazione del Terzo Rapporto Ital Communications-Censis “Disinformazione e fake news in Italia. Il sistema dell’informazione alla prova dell’Intelligenza Artificiale”. L’obiettivo della ricerca è di monitorare quanto accaduto all’interno del mondo della comunicazione, offrendo agli addetti ai lavori il punto di vista degli italiani sulle principali fenomenologie in atto e sui percorsi su cui occorre lavorare per generare comunicazione affidabile e di qualità.

Prenderanno parte all’evento:

Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato della Repubblica;

Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria;

Barbara Floridia, Presidente della Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi;

Roberto Marti, Presidente della Commissione Cultura e Patrimonio Culturale, Istruzione Pubblica del Senato della Repubblica;

Laura Aria, Commissario AGCOM;

Giuseppe De Rita, Presidente Censis;

Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale;

Ruben Razzante, Docente di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di Milano;

Domenico Colotta, Founder Ital Communications;

Roberto Zarriello, Segretario Generale Assocomunicatori;

Anna Italia, Ricercatrice Censis.