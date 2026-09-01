HERO, un Lago per Tutti: una giornata speciale per la comunità

Dalla pagina Facebook del sindaco Crocicchi

La riuscita dell’iniziativa HERO, un Lago per Tutti, ha regalato alla nostra comunità una giornata speciale, nella quale lo sport è stato protagonista e, allo stesso tempo, strumento di partecipazione, inclusione, solidarietà e valorizzazione del territorio.

Domenica il Lungolago Argenti si è trasformato in un Villaggio Sportivo Inclusivo, grazie alla presenza e all’entusiasmo delle numerose associazioni sportive del territorio, che hanno avuto l’occasione di incontrare cittadini e visitatori, presentare le proprie attività e condividere i valori positivi che lo sport sa trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni.

La straordinaria impresa di Umberto Casani, impegnato nella circumnavigazione a nuoto del Lago di Bracciano per circa 30 chilometri, ha rappresentato il cuore di una manifestazione capace di unire idealmente e concretamente Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano e il XV Municipio di Roma Capitale.

È stata un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e riaffermare il valore dello sport come elemento di coesione sociale e di promozione del benessere, nonché come straordinario veicolo per far conoscere e vivere il nostro territorio.

Rivolgo un sincero grazie agli atleti, a tutte le associazioni sportive, ai volontari, a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, al CONI Lazio e Comitato Italiano Paralimpico – Lazio, alla Polizia Locale, all’associazione Insieme per Elena, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e, naturalmente, a Umberto Casani per aver portato sulle acque del nostro lago una sfida così ambiziosa e significativa.

Da Sindaco, sono orgoglioso che Bracciano abbia potuto ospitare questa iniziativa e trasformare il nostro Lungolago in una grande piazza dello sport, aperta a tutti.