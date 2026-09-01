Agosto, il tempo sospeso del nostro territorio

Agosto arriva sempre così: in punta di piedi, ma con la forza di un mese che non somiglia a nessun altro. È il tempo della sospensione, il ponte fragile tra ciò che abbiamo attraversato e ciò che ancora non conosciamo. Un mese che non è solo vacanza, ma attesa, respiro, intervallo. E in questo intervallo, ogni anno, anche nel nostro territorio, proviamo a riporre un po’ di fiducia, un po’ di speranza, un po’ di quella ostinazione che ci permette di guardare avanti anche quando il presente sembra chiedere troppo.

La stagione che ci lasciamo alle spalle è stata complessa. Le criticità irrisolte sono rimaste lì, come onde che continuano a battere sulle nostre rive: i conflitti che da troppo tempo affliggono varie parti del mondo, la crisi energetica che ha innalzato il costo del petrolio e del gas, i rincari delle materie prime e dei generi di prima necessità. Le famiglie del nostro territorio — quelle che vivono tra il lago e il mare, tra i borghi collinari e le frazioni più isolate — hanno sentito il peso di un’economia che non concede tregua. Molti non hanno potuto permettersi una vacanza, eppure hanno cercato in questo mese un piccolo spazio di tregua, un luogo mentale dove riporre la speranza che l’autunno possa portare con sé qualche risposta.

Agosto è un mese caldo, quest’anno più che mai. Un caldo che non è solo meteorologico, ma simbolico: è il calore delle attese, delle preoccupazioni, delle responsabilità che non vanno in ferie. È il caldo che avverte chi ha il potere decisionale che il tempo delle scelte sagge non può più essere rimandato. La prossima legge finanziaria dovrà tener conto dell’aggravio economico che pesa sui cittadini e, soprattutto, sulle fasce più deboli. Serviranno politiche più attente, più lungimiranti, più capaci di sostenere famiglie e imprese del nostro territorio, che vive di turismo, agricoltura, piccole attività, artigianato, servizi locali spesso fragili e sottodimensionati.

In questa sospensione agostana, non possiamo dimenticare chi non ha potuto fermarsi: gli anziani soli nelle frazioni più distanti, le famiglie alle prese con le malattie, chi vive difficoltà economiche o emotive che non conoscono stagioni. Non possiamo dimenticare che il riposo non è un diritto garantito per tutti, e che la nostra comunità è fatta anche di chi attraversa l’estate con più fatica che leggerezza.

Agosto è anche il mese in cui il nostro ambiente chiede aiuto con voce più forte. Il lago di Bracciano che soffre le oscillazioni dei livelli idrici, il litorale che combatte l’erosione, le campagne della Tuscia che affrontano la siccità, le colline di Roma Nord che convivono con un clima sempre più estremo. Gli effetti di anni di politiche energetiche poco attente e poco lungimiranti sono sotto gli occhi di tutti. Chi ha responsabilità pubbliche non può ignorare che la tutela dell’ambiente è ormai una priorità assoluta, un’urgenza che riguarda la salute, l’economia, la qualità della vita.

E allora questo agosto diventa davvero un tempo sospeso: un luogo di mezzo, un passaggio, un confine sottile tra ciò che è stato e ciò che potrebbe essere. Un mese che ci invita a fermarci, a riflettere, a guardare con sincerità alle nostre fragilità e alle nostre speranze. Un mese che ci ricorda che la comunità è fatta di persone, non di numeri; di storie, non di statistiche; di bisogni, non di slogan.

Quando l’autunno arriverà, porterà con sé il peso delle scelte che dovremo affrontare. Ma porterà anche la possibilità di ricominciare, di correggere, di migliorare. Agosto, con la sua sospensione, ci offre il tempo per prepararci a questo nuovo inizio.

E forse è proprio questo il suo dono più grande: ricordarci che, nonostante tutto, la speranza è ancora una possibilità. E che il futuro del nostro territorio, se lo vogliamo davvero, può essere costruito con responsabilità, con cura e con quella umanità che nessuna crisi dovrebbe mai farci perdere.

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone