La guerra non va in ferie, agosto non ferma le bombe

Il mese di agosto per chi vive sotto l’incubo dei bombardamenti, non porta sollievo, ma soltanto giornate più lunghe in cui cercare di sopravvivere. Ovunque, eccetto nei paesi in conflitto, l’estate è da sempre sinonimo di vacanze: le città si svuotano, le spiagge si affollano, il ritmo lavorativo rallenta.

Al contrario, nei contesti di guerra, la bella stagione vede intensificarsi gli attacchi, aggravando il divario economico, sociale ed emotivo tra chi vive in pace e chi si trova sotto le bombe.

A causa dei conflitti, spesso i campi non vengono coltivati per la presenza di mine, privando le popolazioni dei frutti stagionali. Le industrie sono ferme a causa della distruzione delle infrastrutture oppure riconvertite per fabbricare armi; l’inflazione galoppa; le risorse primarie scarseggiano e il senso di alienazione è enorme. Cresce così, il bisogno di supporto psicologico ed economico.

L’estate, nell’immaginario collettivo, è legata alla luce, alla socialità e alla vita all’aperto. Vivere la stagione calda al chiuso di un rifugio, sotto la costante minaccia delle incursioni nemiche, amplifica il disagio, la sfiducia e la paura.

Riflettere sul dramma delle popolazioni colpite significa ricordare che la pace non è soltanto l’assenza di guerra, ma la possibilità stessa di disporre del proprio tempo, di sentirsi liberi di pianificare il futuro, di concedersi un riposo sereno e meritato. Fermarsi a pensare sulle sofferenze altrui è un dovere morale per sconfiggere la “malattia dell’indifferenza”, una delle manifestazioni più stridenti delle disuguaglianze del nostro tempo. Ricordare i popoli afflitti non è un mero esercizio di empatia, ma un promemoria essenziale sull’urgenza di non distogliere lo sguardo dalle crisi globali, neanche nei mesi di pausa.

Sappiamo bene che le conseguenze dei conflitti armati si ripercuotono a macchia d’olio ben oltre i confini del fronte. L’Italia ne è una prova: tali ripercussioni vanno ad aggravare una crescita economica già fragile e un elevato debito pubblico. Molti Stati, pur non essendo coinvolti direttamente, risentono dell’instabilità globale, alimentata dalle tensioni commerciali internazionali, dai dazi imposti da Trump, dalla chiusura dello stretto di Hormuz, dalle criticità climatiche e dal costo dei carburanti alle stelle.

Inevitabilmente la comunità di Bracciano non fa eccezione.

I rincari dell’energia e la spinta inflazionistica si riflettono direttamente sulle tasche dei cittadini e sui bilanci familiari. I costi crescenti dei beni di prima necessità e delle bollette riducono la capacità di spesa, generando un effetto a catena sul commercio di vicinato e sulle attività artigianali locali, che vedono contrarsi i consumi.

Riscoprire il valore del rispetto e della speranza, a partire da ciascuno di noi, e credere che un mondo migliore sia possibile rappresenterebbe già una luce in fondo al tunnel: il primo passo verso un mondo di pace.

Franco Marzo