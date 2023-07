Albano e Bracciano, i laghi stanno in salute

I dati diffusi oggi da ‘Goletta Laghi’ sullo stato di salute dei laghi di Bracciano e Albano mi rendono davvero felice. L’obiettivo di tutti, istituzioni in primis, deve essere preservare e valorizzare questi straordinari luoghi in ogni modo. In tal senso ricordo che durante il collegato di bilancio 2022 avevamo approvato un importante stanziamento, di oltre 5 milioni di euro, che portava la mia firma destinato tra gli altri alla realizzazione di piccoli e medi invasi per allontanare il pericolo di captazione e più in generale creare dei bacini dove l’acqua dolce possa essere trattenuta. Un percorso che dobbiamo in tutti i modi portare avanti. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.