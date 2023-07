Bracciano, il 29 incontro con le associazioni Amleta e Libellula su stereotipi di genere nel mondo dello spettacolo

Nell’ambito del ciclo di incontri “Aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano”, il 29 luglio si terrà un evento incentrato sugli stereotipi di genere nel mondo dello spettacolo, con ospiti le associazioni Amleta e Libellula. Appuntamento a Bracciano, presso l’Archivio Storico (Piazza Mazzini, 5), alle ore 17:00. Ingresso libero.

Le immagini hanno il potere di sembrare, sempre e comunque, portatrici di verità. Ma cosa accade quando alcune persone, alcuni gruppi, vengono rappresentati in maniera deformata, attraverso stereotipi e falsità?

Dalle 17:00 alle 19:00, con Paola Giglio e Laura Tedesco – attrici ed autrici del collettivo Amleta – discuteremo della narrazione del femminile, mentre con Libellula affronteremo i temi dell’Identità di Genere delle persone Trans, Non Binarie o di Genere Non Conforme e come queste vengono raccontate al cinema.

Alle 19.30 ospiteremo lo spettacolo teatrale di Teatro dell’Oppresso incentrato su questi temi, a cura di Libellula.

****

La Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, giunta alla seconda edizione, è un evento annuale che si tiene nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai bordi del lago e a due passi da Roma. Quest’anno si svolgerà il 2 e il 3 settembre ed è organizzata dal collettivo Papermoon – cinema dalla carta alla luna e dall’associazione di promozione sociale Gasp. Le iscrizioni per partecipare sono ancora aperte e si chiuderanno il 19 agosto.