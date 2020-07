In 5 in auto senza mascherina anti Covid, multati per quasi 3.000 euro

E il conducente era in stato di ebbrezza alcolica

Campagnola (Reggio Emilia), 20 luglio 2020 – Ancora in periodo di emergenza, hanno disatteso ogni minima norma anti-Covid viaggiavano in cinque su un’auto di grossa cilindrata senza alcun dispositivo di protezione. Non solo, l’autista è risultato positivo all’alcooltest. Questo l’esito di un controllo eseguito dai carabinieri di Campagnola e di Novellara alla prima periferia di Campagnola.

L’autista, al termine delle verifiche, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per essersi posto alla guida del mezzo dopo aver ecceduto nel bere. Immediato anche il ritiro della sua patente di guida. Accertato inoltre che nessuno degli occupanti indossava i dispositivi di protezione necessari per il contenimento della diffusione del coronavirus, oltre al mancato rispetto della distanza tra loro, tutti gli occupanti sono stati colpiti da una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 2.666 euro, ovvero 533 euro per ognuno dei presenti in auto.

(Il Resto del Carlino)