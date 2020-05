L’Agone intervista l’on. Emiliano Minnucci

Aggiornamenti sulla situazione Sanitaria della Regione sul Territorio (Regionale e Sabatino, Bassa Tuscia e Litorale): numero dei pazienti, evoluzione dell’epidemia interna all’Organizzazione regionale e attività in corso;

I numeri dei nuovi positivi nel nostro territorio di competenza della ASLRM4 negli ultimi giorni sono stabilmente prossimi allo zero. Ciò ovviamente induce tutti noi ad essere più ottimisti, ma non può e non deve portarci ad abbassare la guardia. Il virus è ancora attivo, non dimentichiamolo. Basta poco, veramente poco, per tornare a vivere pagine drammatiche. Su questo punto occorre essere molto chiari: per il successo della Fase 2, più di mille leggi o decreti, conterà il senso di responsabilità di ciascuno di noi.

Il numero di tamponi fatti è, nella nostra Regione, uno dei più alti, ormai oltre la soglia di 150 mila, di cui fino ad oggi 8.360 nella ASLRM4 che così raggiunge anche il 56,60% di tamponi fatti al proprio personale sanitario. Dall’inizio della pandemia, inoltre, sono guarite circa 387 persone e, ormai da diversi giorni, il numero dei nuovi contagi continua a scendere e ad attestarsi a poche unità o zero, partecipando al trend regionale ormai da giorni inferiore a 100, tanto che attualmente risultano in tutto il Lazio poco più di 4300 casi positivi, e risultano essere guarite 1916 persone. In numeri percentuale in continuo miglioramento credo sia importante sottolineare che degli attuali casi positivi solo il 20% è ricoverato in una struttura sanitaria e, soprattutto, solo 1% è ricoverato in terapia intensiva.

Sicuramente questi numeri sono anche il risultato delle diverse azioni messe in campo dalla Regione Lazio, che ha investito molto proprio sulla sperimentazione. La Regione Lazio, infatti, ha stanziato 5 milioni di euro a favore della sperimentazione che, insieme ai 3 milioni stanziati dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica con il Protocollo siglato lo scorso marzo tra Governo, Regione Lazio, CNR, e l’IRCCS “Spallanzani”, hanno già permesso di raggiungere un grande ed importante risultato. E’ di questi giorni, infatti, la dichiarazione da parte del Direttore Sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, per cui sarà possibile iniziare la sperimentazione di un vaccino sull’uomo da luglio prossimo. Nell’ospedale, fiore all’occhiello della nostra Regione, si sta già allestendo un’area che sarà specificatamente dedicata alla somministrazione del vaccino a volontari sani, la cui selezione avverrà proprio in questo mese, e sotto il coordinamento scientifico dello Spallanzani unitamente al CNR. Se i primi test daranno esito positivo si prevede di poter somministrare nel 2021 il vaccino ad un alto numero di persone a rischio.