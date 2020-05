Richiesta rinvio a giudizio per disastro ambientale aggravato per vertici Acea Ato 2 e Acea. Comunicato del Comitato per la Difesa Lago Bracciano

Un nuovo episodio, di carattere giudiziario, segna la lunga crisi del lago di Bracciano, il cui livello sta lentamente risalendo a valori ancora molto preoccupanti seppure non drammatici, dopo un periodo di temuto – o forse già’ avvenuto – disastro ambientale: proprio per disastro ambientale aggravato è stato chiesto rinvio a giudizio dei vertici di Acea Ato2 e Acea, per aver persistito nello sfruttamento delle acque del lago, nonostante il livello fosse sceso molto al di sotto dei limiti di guardia.

Le grandi mobilitazioni di cittadini, comitati e associazioni, gli interventi dei Sindaci, del Parco e di esponenti politici del comprensorio, le decisioni della Regione, tutti hanno portato al blocco dell’emungimento da parte di Acea Ato2.

Il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano Martignano, che a Giugno 2017 presentò una denuncia, ha emesso il seguente comunicato stampa, che pubblichiamo volentieri:

Il Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale di Bracciano Martignano prende atto del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia che dispone la richiesta di rinvio a giudizio per disastro ambientale aggravato per vertici di Acea Ato 2 e Acea Ato 2 stessa ed altri in relazione all’abbassamento dei livelli del lago di Bracciano del 2017.

E’ una notizia che aspettavamo da tempo e che supporta la nostra battaglia in difesa dell’ecosistema lago di Bracciano.

Il Comitato, che presentò una denuncia nel giugno 2017, è indicato come parte lesa.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 10 novembre 2020 alle ore 10.

4 maggio 2020

Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano

Via dell’Acquarella 11

00069 – Trevignano Romano

C.F. 97930270588

Cell. 360/805841

comitatodifesalagodibracciano@gmail.com

https://comitatodifesalagodibracciano.wordpress.com/