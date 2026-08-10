Comunicato stampa

Tutto esaurito ieri sera al giardino della Cittadella della Musica per “Voli Imprevedibili”, omaggio a Franco Battiato, nell’ambito della rassegna estiva “E…state in giardino”, realizzata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il FORTE! Festival. Molti spettatori hanno seguito il concerto in piedi.

Al centro della serata l’esecuzione integrale e dal vivo di “La voce del padrone” (1981), da “Bandiera bianca” a “Centro di gravità permanente” a “Gli uccelli”. La scaletta si è poi allargata ad altri brani del repertorio del cantautore siciliano.

Sul palco l’ensemble composto da Paolo Meloni, Matteo Agozzino, Iacopo Palla, Ruggero Maoloni e Giuseppe Cosseddu, con Edoardo Stoppacciaro nel ruolo di voce narrante, a raccontare le storie e i testi dietro le canzoni. Nel finale, sollecitato dagli applausi, il bis con “Cuccurucucù”, cantata dal pubblico.

“Un concerto costruito attorno a un intero disco di Battiato non è una proposta scontata, e vedere il giardino pieno dice che il pubblico c’è,” dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “Ringrazio gli uffici che hanno seguito l’organizzazione e il FORTE! Festival per la collaborazione artistica. La rassegna prosegue, alla Cittadella, sempre a ingresso libero.”

Il prossimo appuntamento è giovedì 13 agosto, alla Cittadella della Musica, con lo spettacolo “Lucio e Altri Battisti”.