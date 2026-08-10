Per tre sere, Tolfa ha smesso di essere un borgo: è diventata TolfArte, la sua creatura più luminosa, la festa che da ventidue anni trasforma il centro storico in un universo parallelo dove luci, colori, suoni e profumi si mescolano fino a smentire ogni legge sull’impenetrabilità dei corpi. Un festival che non si attraversa: si vive, si respira, si assorbe come un balsamo di leggerezza in un tempo che di leggero ha sempre meno.

Lo scorso venerdì, sabato e domenica, le vie del centro, gli androni degli antichi palazzi, le scalinate e le piazzette sono stati invasi da artisti di strada, acrobati, musicisti, performer, pittori, scultori, narratori. Ogni angolo una sorpresa, ogni svolta un piccolo incantesimo. TolfArte è un poutpourri di buon umore, un laboratorio a cielo aperto dove l’arte diventa improvvisazione, intuizione, creazione istantanea di stati d’animo. È il luogo dove la fantasia prende forma senza chiedere permesso, dove il pubblico non assiste: partecipa, si lascia trascinare, si perde e si ritrova.

Il Paese dei Balocchi che Collodi avrebbe amato

Accanto alle esibizioni, un’area street food ricca e variegata ha diffuso nell’aria profumi di cucine diverse, sapori che si intrecciavano come voci di un coro gastronomico. Una miscellanea di odori che ha contribuito a trasformare Tolfa in un Paese dei Balocchi, evocando quella dimensione collodiana di stupore e libertà che appartiene solo ai luoghi dove l’immaginazione è sovrana.

E poi l’artigianato: non le solite cianfrusaglie commerciali, ma creazioni autentiche, opere di mani sapienti che rivendicano orgoglio e identità. Legno, metalli, stoffe, ceramiche: materiali che nelle mani degli artigiani diventano storie, simboli, piccoli frammenti di bellezza.

L’arte di strada come filosofia di vita

TolfArte è anche una riflessione vivente sul senso dell’arte di strada. Un’arte che non cerca palchi prestigiosi, che non insegue la celebrità, che vive di sacrificio, di passione pura, di un distacco quasi ascetico dalla brama di successo. Gli artisti di strada incarnano un valore raro: la capacità di incantare a costo zero, di donare emozioni senza biglietti, senza filtri, senza barriere. Sono i custodi di un’arte democratica, che appartiene a tutti e che proprio per questo diventa potente.

In queste serate, le differenze si sono sciolte come neve al sole. Si sono livellate le classi, le gerarchie, le età. Grandi e bambini, turisti e residenti, curiosi e appassionati: tutti insieme, all’anno zero di una vita ideale, dove il sorriso è il primo comandamento e la meraviglia l’unica legge.

Gli elementi della natura come protagonisti silenziosi

Il fuoco, il legno, l’acqua, i metalli: gli elementi primordiali hanno partecipato alla festa con il loro potere ancestrale. Nelle mani di artisti sconosciuti — e forse destinati a restare tali — sono diventati strumenti di sogno, materia di spettacolo, trama di una narrazione collettiva che ha avvolto Tolfa come una carezza. Per tre sere, la realtà difficile dell’oggi ha ceduto il passo all’oblio, allo stupore, alla timida inclinazione alla speranza.

Dipinti delle emozioni e arti figurative: la bellezza che si fa intima

Lodevoli le sessioni di dipinti delle emozioni in musica, dove pennelli e note hanno dialogato creando opere che sembravano nascere direttamente dal cuore. E splendide le personali di pittura e arti figurative ospitate negli antichi palazzi tolfetani, luoghi che hanno aggiunto fascino e profondità alle opere esposte.

Ventidue anni di TolfArte: la conferma di un rito collettivo

Ventidue edizioni non sono solo un traguardo: sono la prova che TolfArte è diventata un rito comunitario, un appuntamento irrinunciabile per chi cerca spensieratezza a basso costo, bellezza accessibile, emozioni genuine. Tolfa, ancora una volta, ha dimostrato di saper accogliere, stupire, trasformare. E TolfArte si conferma un’occasione unica per lasciarsi andare, per ritrovare la parte più leggera di sé, per ricordare che la fantasia — quando è condivisa — diventa una forma di resistenza alla durezza del mondo. Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone

Gianluca Di Pietrantonio, redattore L’agone