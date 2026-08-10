Comunicato stampa

“Dopo l’inaugurazione, a giugno scorso, del nuovo presidio municipale di via Quarto Peperino come presidio di protezione civile, prende ora il via la seconda parte del progetto, che vede l’immobile di Saxa Rubra come sede di un progetto di welfare generativo per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

Un bene pubblico utilizzato per politiche sociali attive attraverso l’inclusione sociale e lavorativa, per favorire concrete opportunità per l’inserimento nel mondo del lavoro. Per questo, è online l’avviso pubblico per la partecipazione al Progetto di accompagnamento all’inclusione lavorativa. L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità, categorie protette, donne vittime di violenza, giovani, disoccupati di lunga durata, lavoratori over 50 e genitori soli, in attuazione al “Regolamento di affidamento di contratti pubblici sopra e sotto soglia per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio”, approvato dall’Assemblea Capitolina il 10 gennaio 2023.

I partecipanti potranno seguire un percorso di orientamento e accompagnamento, tutoraggio e supporto all’inserimento lavorativo attraverso un periodo di formazione che si svolgerà proprio all’interno del nuovo presidio municipale di via Quarto Peperino. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro l’11 settembre 2026, utilizzando l’apposito modulo allegato all’Avviso. Qui tutte le informazioni: https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC1626589.

Siamo convinti che per uscire da una condizione di disagio, oltre all’assistenza, sia necessario mettere le persone nelle condizioni di lavorare, per costruire un percorso di autonomia e restituire dignità, fiducia e prospettive concrete a chi si trova in una situazione di fragilità. Sarebbe utile che questo approccio fosse adottato anche a livello nazionale, ma intanto abbiamo scelto di portarlo avanti sul territorio, in autonomia, con strumenti concreti e utilizzando un bene pubblico.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora al Sociale e Pari Opportunità, Agnese Rollo.