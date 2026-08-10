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BRACCIANO: DISINFESTAZIONE ADULTICIDA E LARVICIDA

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Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Si informa la cittadinanza che mercoledì 12 agosto 2026, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida e larvicida a cura di Tekneko.
Il trattamento interesserà il territorio del Comune di Bracciano, compresi parchi, giardini e aree verdi comunali.
Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni, si invita la cittadinanza ad adottare le seguenti precauzioni:
• tenere chiuse porte e finestre durante l’intervento;
• evitare di lasciare indumenti, biancheria o altri tessuti esposti all’esterno;
• non sostare nelle aree interessate dal trattamento durante le operazioni di disinfestazione.
Si raccomanda la massima collaborazione della cittadinanza, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento dell’intervento
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