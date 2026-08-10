COMUNICATO STAMPA

Civitavecchia, 10 agosto 2026 — Il Comune di Civitavecchia ha pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo per l’anno scolastico 2026/2027, in attuazione delle linee guida approvate dalla Regione Lazio. Il contributo è rivolto alle famiglie degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. Le domande si presentano fino a lunedì 14 settembre 2026.

Possono fare domanda gli studenti residenti a Civitavecchia con un ISEE in corso di validità non superiore a 15.493,71 euro, iscritti nell’anno scolastico 2026/2027 a una scuola secondaria di primo o secondo grado. Possono presentare domanda anche gli studenti residenti in città che frequentano istituti fuori Regione; gli studenti maggiorenni possono inoltrare la richiesta autonomamente.

Il contributo copre l’acquisto di libri di testo, in versione cartacea e digitale, dizionari e libri di lettura consigliati dalle scuole, oltre ai sussidi didattici digitali; l’elenco completo dei prodotti ammessi è indicato nell’avviso. Il rimborso è riconosciuto nei limiti degli importi pro capite che la Regione definirà con l’atto di ripartizione e non può in ogni caso superare la spesa documentata.

La domanda si presenta esclusivamente online, sulla piattaforma del Comune, all’indirizzo indicato nell’avviso pubblico. Vanno allegati l’attestazione ISEE in corso di validità (o la ricevuta di presentazione della DSU), il documento di identità del genitore o tutore in caso di studente minorenne, il documento di identità e il codice fiscale dello studente e l’autocertificazione di residenza e frequenza. Le fatture che attestano le spese sostenute si caricano sulla stessa piattaforma dal 1° settembre al 31 ottobre 2026.

“Il contributo per i libri di testo è uno strumento concreto per alleggerire una spesa che a inizio anno pesa su molte famiglie,” dichiara l’assessora alla Cultura e all’Istruzione Stefania Tinti. “Invito chi ne ha i requisiti a presentare domanda entro il 14 settembre e, soprattutto, a chiedere la fattura elettronica già al momento dell’acquisto dei libri: gli scontrini non sono ammessi, e senza fattura elettronica il rimborso non può essere riconosciuto. L’ufficio Diritto allo studio è a disposizione delle famiglie che hanno bisogno di assistenza.”