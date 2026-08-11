Comunicato stampa

C’è un Vannacci in ogni stato europeo. C’è un Vannacci spagnolo che si chiama Vox. Il Vannacci tedesco è AFD. C’è il Vannacci danese. Ognuno ha il problema di un’estrema destra che ha la necessità di creare un’emergenza migranti per soffiare sulla paura”. Lo ha affermato l’esponente del Partito Democratico, Alessia Morani, intervenendo questa sera a Filorosso su Rai 3, il programma condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, nel corso del confronto dedicato allo scontro tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta, e la richiesta dell’Italia della sospensione di Schengen.

Per Alessia Morani “questo è il quadro che lega l’Italia con Vannacci e con la Meloni che sta provando a contenere questa ondata di estrema destra facendo la faccia cattiva, inutilmente, con la Spagna. Vorrei ricordare che quell’invasione chiamata Stella è avvenuta in 48 ore e in 48 ore si è risolta. Noi abbiamo bloccato Schengen, nonostante siano stati rimpatriati praticamente tutti, senza che ci fosse un reale pericolo, perché Ceuta è in Marocco. Per cui è tutta un’emergenza creata ad arte per contenere questa ondata di estrema destra”.