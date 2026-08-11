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CEUTA: YLENJA LUCASELLI (FDI) A FILOROSSO (RAI 3): “L’ITALIA HA AGITO PER DIFENDERE L’INTERESSE NAZIONALE”

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filorosso 100826

Comunicato stampa

“Tenere in sicurezza la nazione e quindi tutelare in nostri confini. E’ evidente a tutti che quello che è successo a Ceuta. L’Italia ha agito per difendere l’interesse nazionale. Perché il pericolo del terrorismo è concreto”. Lo ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, intervenendo questa sera a Filorosso su Rai 3, il programma condotto da Antonino Monteleone con Adele Grossi, nel corso del confronto dedicato allo scontro tra Italia e Spagna dopo i fatti di Ceuta, e la richiesta dell’Italia della sospensione di Schengen.

 Secondo Lucaselli “il comportamento del Governo Meloni è stato esemplare. Perché ha chiesto a Bruxelles l’applicazione dell’articolo 28 del Codice frontiere Schengen che disciplina la procedura d’urgenza. Cosa non fatta invece dal Governo Spagnolo, che invece ha risposto chiedendo l’applicazione degli articoli 25 e 27 il cui testo è completamente diverse e relativi a procedure ordinarie. Il rimpatrio e il respingimento sono tecnicamente due cose completamente diverse. Qui si parla di rimpatri, quando in realtà Sanchez ha fatto respingimenti”.

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