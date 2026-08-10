10 Agosto, 2026
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Porto di Civitavecchia, effettuato il primo rifornimento di GNL a una nave da crociera

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Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Piendibene: «Un risultato concreto nel percorso di transizione energetica dello scalo»
Il porto di Civitavecchia ha effettuato oggi, per la prima volta, un’operazione di bunkeraggio Ship to Ship di Gas Naturale Liquefatto (GNL). La nave da crociera Silver Ray è stata rifornita presso la banchina 18 dalla nave rifornitrice Green Pearl, con il trasferimento di circa 750 metri cubi di GNL, nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa nazionale e internazionale.
L’operazione è stata resa possibile dal nuovo Regolamento per il bunkeraggio Ship to Ship di GNL e Bio-GNL, adottato dalla Capitaneria di Porto con l’Ordinanza n. 47 del 15 maggio 2026, al termine di un percorso tecnico che ha coinvolto l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, i servizi tecnico-nautici, il consulente chimico del porto e la Direzione del Terminal Crociere.
«Il primo bunkeraggio di GNL a una nave da crociera dota di fatto il porto della capacità operativa di rifornire le navi con un combustibile a minore impatto ambientale, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni», dichiara il Sindaco Marco Piendibene. «È un tassello del percorso di transizione energetica dello scalo. Ringrazio il Comandante Cosimo Nicastro e con lui tutta la Capitaneria di Porto, insieme a tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo risultato definendo il quadro tecnico e regolamentare dell’operazione».
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