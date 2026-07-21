Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

A Pisciarelli abbiamo realizzato 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, che offriranno una risposta concreta a persone e famiglie che vivono situazioni di particolare fragilità.

In questi anni, insieme ai Comuni del 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝟰.𝟯, abbiamo costruito, attraverso un importante percorso di 𝗰𝗼𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, una vera e propria filiera di contrasto alla povertà.

Una rete composta da un ricco arcipelago di realtà del 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲, cooperative sociali, associazioni di volontariato, parrocchie e professionisti dell’aiuto, che ogni giorno mettono competenze, energie e relazioni al servizio delle persone.

La struttura di Pisciarelli rappresenta un tassello fondamentale di questa rete e, insieme agli interventi realizzati a Manziana e Anguillara Sabazia, metterà a disposizione del 𝗣𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 strumenti concreti per rispondere con tempestività alle emergenze sociali e abitative.