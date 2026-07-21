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A BRACCIANO, UN NUOVO TASSELLO DELLA RETE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

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Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

A Pisciarelli abbiamo realizzato 𝗮𝗹𝗹𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮, che offriranno una risposta concreta a persone e famiglie che vivono situazioni di particolare fragilità.
In questi anni, insieme ai Comuni del 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗥𝗼𝗺𝗮 𝟰.𝟯, abbiamo costruito, attraverso un importante percorso di 𝗰𝗼𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, una vera e propria filiera di contrasto alla povertà.
Una rete composta da un ricco arcipelago di realtà del 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲, cooperative sociali, associazioni di volontariato, parrocchie e professionisti dell’aiuto, che ogni giorno mettono competenze, energie e relazioni al servizio delle persone.
La struttura di Pisciarelli rappresenta un tassello fondamentale di questa rete e, insieme agli interventi realizzati a Manziana e Anguillara Sabazia, metterà a disposizione del 𝗣𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 strumenti concreti per rispondere con tempestività alle emergenze sociali e abitative.
Restituiamo così alla comunità uno spazio completamente riqualificato, trasformandolo in un servizio essenziale per tutto il territorio.
L’intervento si integra con l’azione di 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 e con il futuro 𝗠𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶𝗻𝗼 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲, rafforzando un sistema di servizi capace di offrire risposte concrete, coordinate e durature alle persone in difficoltà sociale.
PERCHÉ UNA COMUNITÀ È DAVVERO FORTE QUANDO NON LASCIA INDIETRO NESSUNO
Il video è visionabile al link riportato di seguito:
https://www.facebook.com/reel/2206312733434243
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