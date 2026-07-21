Comunicato stampa

Si è svolta con una significativa partecipazione di pubblico la tappa civitavecchiese del Premio Strega Poesia 2026, che ha visto la Cittadella della Musica trasformarsi in un palcoscenico d’eccezione dedicato alla poesia contemporanea italiana.

Nel corso della serata i cinque finalisti – Carmen Gallo, Federico Italiano, Isabella Leardini, Fabrizio Lombardo e Vincenzo Ostuni – hanno presentato al pubblico le proprie opere, accompagnati dalle suggestive esecuzioni musicali di Gnut e di Alessandro D’Alessandro e dalla conduzione dello scrittore Paolo Di Paolo, dando vita ad un dialogo intenso tra parole, musica ed emozioni.

L’evento, promosso dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci con il sostegno di Tirreno Power e della Città di Civitavecchia, ha confermato il prestigio della città nel panorama culturale nazionale, nonché la capacità dell’Amministrazione comunale di ospitare appuntamenti di elevato profilo artistico.

«La straordinaria partecipazione registrata – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene – dimostra quanto la cultura sia capace di coinvolgere e di unire la comunità. Civitavecchia ha accolto con entusiasmo un evento di assoluto prestigio, confermando la propria vocazione ad essere una città aperta ai grandi appuntamenti culturali nazionali. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione e il pubblico che, con la sua presenza, ha reso ancora più significativo

questo momento».

«Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito di questa serata, che ha saputo coniugare qualità artistica e partecipazione viva. Eventi come questo rappresentano un investimento essenziale per la crescita culturale della città e rafforzano il percorso che stiamo portando avanti per valorizzare Civitavecchia attraverso iniziative di livello nazionale. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli Uffici Comunali coinvolti nell’organizzazione, che con competenza, con disponibilità e con spirito di collaborazione hanno reso possibile il perfetto svolgimento dell’evento, così come alla Fondazione Bellonci, a Tirreno Power, agli artisti, agli ospiti e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita dell’evento», ha poi concluso l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti.

Con questa iniziativa, Civitavecchia consolida il proprio ruolo nel circuito dei grandi eventi culturali italiani, offrendo alla cittadinanza occasioni di incontro con protagonisti della scena letteraria contemporanea, e confermando la centralità della cultura nelle politiche di valorizzazione del territorio.