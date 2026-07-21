Comunicato stampa

Appuntamento organizzato dall’Auser di Cerveteri, con la collaborazione della Cooperativa Solidarietà e di numerose realtà associative del territorio. Tutti in spiaggia dalle ore 18:00 di giovedì 30 luglio

Seconda edizione a Campo di Mare, alla spiaggia ‘Liberamente’, la spiaggia pubblica, comunale, inclusiva e accessibile del Comune di Cerveteri, della ‘Giornata Mondiale dell’Amicizia’, organizzata dall’Auser in collaborazione con la Cooperativa Solidarietà, la Pro Loco Marina di Cerveteri, Scuolambiente, Unicoop Etruria e il Patrocinio del Comune di Cerveteri. Una giornata dove persone di tutte le età si incontreranno per stare insieme, socializzare e divertirsi con giochi di una volta, simpatiche cacce al tesoro e momenti musicali. L’appuntamento è per giovedì 30 luglio dalle ore 18:00 sino a sera inoltrata.

“Dopo il successo dello scorso anno, sono felice che torni per la seconda estate consecutiva l’appuntamento con la Giornata Mondiale dell’Amicizia, promosso da tantissime realtà associative del territorio e che torni in un luogo simbolo dell’accessibilità e dell’inclusione nella nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un’iniziativa che rispecchia pienamente i valori con cui è nata, oramai sei anni fa, la spiaggia Liberamente: far convivere nello stesso contesto persone di età differenti, con storie e vite lontane tra di loro, ma unite dal desiderio di trascorrere dei momenti di svago e convivialità in riva al mare”.

“Ringrazio con l’occasione l’Associazione Auser, promotrice dell’iniziativa, la Cooperativa Solidarietà, che ha in serbo un programma ricco di attività per tutta l’Estate proprio a Liberamente e tutte le realtà che hanno dato il proprio sostegno alla Giornata Mondiale dell’Amicizia – ha aggiunto il Sindaco Gubetti – un pomeriggio di festa, di sole, di mare e libertà”.

Per partecipare, sia singolarmente che in gruppo, è necessario iscriversi (entro il giorno 29 luglio) inviando un messaggio whatsapp al numero 3513580419 oppure recandosi direttamente alla Direzione della Spiaggia Liberamente, aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:00.