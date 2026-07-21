HomeEventi

“E…state in giardino”: mercoledì 22 luglio il Tributo a Giorgio Gaber alla Cittadella della Musica  

0
58
Civitavecchia

Comunicato stampa

Prosegue la rassegna estiva “E…state in giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica d’autore e al teatro civile.  Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.00, la Cittadella della Musica ospiterà “Tributo a Giorgio Gaber”,  uno spettacolo che rende omaggio ad uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana, capace di coniugare musica, teatro e riflessione sociale in un linguaggio unico e ancora attuale.
 “L’appuntamento dedicato a Giorgio Gaber rappresenta un momento di grande valore culturale all’interno della nostra programmazione estiva – dichiara l’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti –. Portare in scena il suo Teatro Canzone significa offrire al pubblico uno spettacolo che sa emozionare e far riflettere, confermando la volontà dell’Amministrazione di proporre iniziative di qualità, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.”
Attraverso le sue canzoni più celebri e i testi scritti insieme a Sandro Luporini, il pubblico sarà accompagnato in uno straordinario ed affascinante percorso tra parole, musica e pensiero, ripercorrendo dubbi, contraddizioni e speranze dell’uomo contemporaneo. Un’occasione per riscoprire il valore del Teatro Canzone, nonché l’eredità artistica lasciata da Giorgio Gaber, la cui capacità di leggere ed interpretare la società continua a parlare alle nuove generazioni.
L’Assessora Tinti desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali che, con professionalità, con disponibilità e con costante collaborazione, stanno contribuendo alla realizzazione della rassegna, rendendo possibile l’organizzazione di ogni appuntamento in programma. L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Articolo precedente
Grande partecipazione alla Cittadella della Musica per la tappa civitavecchiese del Premio Strega Poesia 2026
Articolo successivo
Da “Liberamente” a Campo di Mare torna la “Giornata Mondiale dell’Amicizia”

Ultimi articoli

Eventi

Da “Liberamente” a Campo di Mare torna la “Giornata Mondiale dell’Amicizia”

Eventi

Grande partecipazione alla Cittadella della Musica per la tappa civitavecchiese del Premio Strega Poesia 2026

Politica

A BRACCIANO, UN NUOVO TASSELLO DELLA RETE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Politica

La giustizia sociale deve essere la bussola per il campo largo: parla Zingaretti

Eventi

Da Michael Jackson a David Bowie: il gruppo “Vocal Oddity” in concerto al Parco della Legnara a Cerveteri

Carica altri