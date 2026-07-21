Comunicato stampa

Prosegue la rassegna estiva “E…state in giardino”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia, con un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica d’autore e al teatro civile. Mercoledì 22 luglio, alle ore 21.00, la Cittadella della Musica ospiterà “Tributo a Giorgio Gaber”, uno spettacolo che rende omaggio ad uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana, capace di coniugare musica, teatro e riflessione sociale in un linguaggio unico e ancora attuale.

“L’appuntamento dedicato a Giorgio Gaber rappresenta un momento di grande valore culturale all’interno della nostra programmazione estiva – dichiara l’Assessora alla Cultura, Stefania Tinti –. Portare in scena il suo Teatro Canzone significa offrire al pubblico uno spettacolo che sa emozionare e far riflettere, confermando la volontà dell’Amministrazione di proporre iniziative di qualità, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.”

Attraverso le sue canzoni più celebri e i testi scritti insieme a Sandro Luporini, il pubblico sarà accompagnato in uno straordinario ed affascinante percorso tra parole, musica e pensiero, ripercorrendo dubbi, contraddizioni e speranze dell’uomo contemporaneo. Un’occasione per riscoprire il valore del Teatro Canzone, nonché l’eredità artistica lasciata da Giorgio Gaber, la cui capacità di leggere ed interpretare la società continua a parlare alle nuove generazioni.

L’Assessora Tinti desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento agli Uffici comunali che, con professionalità, con disponibilità e con costante collaborazione, stanno contribuendo alla realizzazione della rassegna, rendendo possibile l’organizzazione di ogni appuntamento in programma. L’ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili.