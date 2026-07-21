Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Ci siamo!!!! Manca sempre meno! Vieni a gustare anche tu i migliori Lombrichelli della zona! Non perderti le tre magnifiche serate dell’ultimo weekend di Luglio! Noi ti aspettiamo il 24/25/26 a Canale Monterano in piazza del campo
Ecco il fantastico menu che troverai ad attenderti
Venerdì sera e non sai cosa fare? Non preoccuparti ci sarà La Mandria ad aspettarti!
Vorresti un Sabato sera scoppiettante? Non ti preoccupare ci abbiamo pensato noi per te, i Costa Volpara sapranno tenerti compagnia!
E domenica? Udite udite è tornato il talent più atteso di tutta l’estate canalese!! Canale’s got talent! Secondo te chi si aggiudicherà la vittoria quest’anno?!