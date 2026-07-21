Comunicato stampa

“È necessario che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisca subito quanto accaduto al treno regionale n.12573 presso la stazione di Maccarese e riferisca se siano stati avviati accertamenti tecnici da parte di ANSFISA e degli altri soggetti competenti sullo stato di efficienza e sicurezza delle locomotive della serie E.464. Abbiamo appreso da informazioni pubblicate online che sul treno regionale n. 12573 si sarebbe verificato un gravissimo evento incidentale che avrebbe interessato l’impianto antincendio della locomotiva, con una violenta esplosione che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime qualora il personale si fosse trovato nella cabina di guida.

Se tali circostanze fossero confermate ci troveremmo di fronte a un episodio di eccezionale gravità, che impone il pieno accertamento delle cause, delle eventuali responsabilità, dell’adeguatezza delle procedure di manutenzione e controllo e dell’efficacia dei sistemi di sicurezza installati sui rotabili, nonché delle misure adottate a tutela dei lavoratori e dei passeggeri.

Chiediamo al Governo di chiarire se siano state disposte verifiche straordinarie sull’intera flotta E.464 o su altri rotabili dotati di analoghi impianti, se sia stato valutato il fermo precauzionale dei mezzi fino al completamento degli accertamenti tecnici e quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per rafforzare in questo periodo di emergenza caldo i controlli, elevare gli standard di sicurezza e prevenire il ripetersi di episodi analoghi”. Dichiara il deputato e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Andrea Casu, annunciando la presentazione di un’interrogazione al ministro Matteo Salvini.