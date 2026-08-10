Comunicato stampa

AL VIA DA OGGI, 11 AGOSTO

E FINANZIATO DALLA REGIONE LAZIO

Il cinema itinerante arriva nei borghi del Lazio.

Da oggi – 11 agosto – sino al 6 settembre, dieci comuni ospiteranno altrettante proiezioni gratuite di grandi classici del cinema italiano, in piazze, spiagge e parchi: luoghi di particolare bellezza che, per una sera, si trasformeranno in arene cinematografiche sotto le stelle.

È “Cinema Itinerante: la magia del cinema nei Borghi del Lazio”, progetto ideato dallo storico Cinema Palma di Trevignano Romano e dal Laboratorio 109 ETS e realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare la magia del cinema in territori privi di sale cinematografiche e, attraverso il grande schermo, valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico dei piccoli borghi, offrendo al pubblico un’esperienza culturale gratuita e di qualità.

Prima tappa del progetto stasera ad Arpino, ultima il 6 settembre a Roccantica, con dieci proiezioni che attraverseranno alcuni tra i più affascinanti borghi del Lazio e una selezione dei più grandi classici della storia del cinema italiano: film senza tempo, capaci di emozionare spettatori di generazioni diverse e di rinnovare, ogni sera, la magia del grande schermo.

Immaginate una piazza di un piccolo borgo, una serata estiva, il cielo stellato, le persone riunite davanti a un grande schermo: inizia la magia del cinema e ogni luogo si trasforma in un’esperienza condivisa.

IL PROGRAMMA