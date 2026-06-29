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VESPE CANALESI A ROMA

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Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano

Ieri mattina a Roma quasi 25mila Vespe hanno attraversato il centro della città in corteo partendo dalle Terme di Caracalla e passando per il Colosseo, i Fori Imperiali e la Bocca della Verità per poi tornare al punto di partenza.
L’occasione era il festeggiamento degli 80 anni della Vespa, per cui è stato organizzato un grande raduno nazionale.
Non poteva mancare il Vespa Club “Vacanze Romane” di Canale Monterano, che hanno sfilato con le bandiere italiana e canalese.
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