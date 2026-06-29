Fine settimana ricco di iniziative a Bracciano

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Un fine settimana ricco di iniziative che ha animato Bracciano, confermando ancora una volta la vivacità della nostra comunità e il prezioso lavoro delle tante realtà associative del territorio.

Oltre al partecipato Concerto per la Pace in piazza IV novembre, sabato e domenica il Centro Commerciale ha ospitato “Tutto in un giorno”, una manifestazione dedicata alle associazioni sportive del territorio, che hanno avuto l’opportunità di presentare le proprie attività e coinvolgere grandi e piccoli, alla presenza dei delegati del CONI.

Nel centro storico si è svolta “Calici Nativi”, l’iniziativa promossa dalla Fisar Bracciano Manziana, con cantine aperte e degustazioni dei vini del nostro territorio, un’occasione per valorizzare le eccellenze locali e vivere il borgo in un’atmosfera di convivialità.

Al Chiostro degli Agostiniani il Coro Polifonico di Bracciano ha regalato al pubblico un suggestivo concerto estivo, mentre al Palaprovincia ho avuto il piacere di incontrare i ragazzi e le ragazze del centro estivo Basket, condividendo con loro un momento di entusiasmo, sport e socialità.

Grazie a tutte le associazioni, ai volontari, agli organizzatori e ai partecipanti che, con il loro impegno, rendono Bracciano una città viva, accogliente e ricca di occasioni di incontro e crescita per tutta la comunità.

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano