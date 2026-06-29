Riceviamo e pubblichiamo

“Nelle prossime 72ore il nostro territorio sarà interessato da un’ondata di calore con livello di allerta 3, ovvero la massima allerta. Per questo motivo, le APS che gestiscono i Centri Polivalenti di Cerveteri, Cerenova e Valcanneto, tutti dotati di aria condizionata, hanno scelto di aprire le proprie porte a tutta la cittadinanza, anche ai non iscritti ai Centri o alle Aps, per garantire uno spazio frequentato ma soprattutto refrigerato. Un piccolo ma tangibile segno di vicinanza da parte dei nostri Centri, che ringrazio e con i quali mi complimento per la proposta”. A dichiararlo è Arianna Mensurati, Consigliera comunale di Cerveteri, da sempre impegnata nelle politiche attive in favore della terza età.

Il Centro di Cerveteri in Via dei Bastioni sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 19:00, quello di via Luni a Marina di Cerveteri dal lunedì al sabato dalle ore 16:30 alle ore 19:00, mentre quello di Valcanneto dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 mentre il sabato sarà aperto solamente la mattina, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Chiusi la domenica.

“Saranno giorni complessi da un punto di vista delle temperature, durante i quali è importante non lasciare solo nessuno, in particolar modo la fascia di popolazione più fragile – conclude Arianna Mensurati – l’aria condizionata è chiaro, va utilizzata sempre con responsabilità, ma senza dubbio poter fare affidamento su uno spazio pubblico, comunale e frequentato da molte persone, può essere utile per superare con più facilità il caldo eccessivo”